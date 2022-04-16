بلاغ للنائب العام المصري ضد “فاتن أمل حربي”

2022/04/16 | 23:19 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تقدم المحامي المصري سمير صبري ببلاغ للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا ضد مسلسل ”فاتن أمل حربي“ وكاتبه إبراهيم عيسى، موجها اتهاما لهم بازدراء الدين الإسلامي.وكان مسلسل فاتن أمل حربي قد أثار جدلا كبيرا منذ عرض حلقاته الأولى؛ بسبب رفضه قانون الأحوال الشخصية، وإظهاره رجل الدين بصورة غير لائقة، من وجهة نظر […]

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