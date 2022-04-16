الجيش الروسي يعلن السيطرة على مدينة ماريوبول الأوكرانية

2022/04/16 | 23:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الجيش الروسي، السبت، أنه سيطر على مدينة ماريوبول وحاصر من تبقى من المقاتلين الأوكرانيين في مصنع الصلب والمعادن.

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