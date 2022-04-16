موسكو تلوح بالنووي مجدداً وسط مخاوف العالم.. من أغضب الدب الروسي؟

2022/04/16 | 23:24 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعادت التهديدات الروسية الجديدة باللجوء إلى سياسة الردع النووي، مخاوف العالم من إمكانية إقدام موسكو على خطوة “متهورة” بدت محتملة على مدار الأسابيع الماضية، منذ بدء عمليتها العسكرية “الخاصة” على أوكرانيا أواخر فبراير.ففي خطوة أخرى نحو التلويح باستخدام الأسلحة النووية، وفي خضم الصراع المحتدم بين روسيا وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، حذر نائب […]

ظهرت المقالة موسكو تلوح بالنووي مجدداً وسط مخاوف العالم..



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