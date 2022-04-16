شارع أبو نؤاس في بغداد يشهد ازدحامات مرورية خانقة (فيديو)

2022/04/16 | 23:29 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز/ شهد شارع أبو نؤاس وسط بغداد، مساء اليوم السبت، ازدحامات مرورية خانقة، وذلك عقب إغلاق شارع الكرادة داخل بسبب تهديد أمني.

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