الأزهر ينتقد

2022/04/16 | 23:37 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقد مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف في مصر ما وصفه بـ"الحملات السلبية والموجهة" و"الهابطة" إلى رجال الدين والفقهاء خلال أعمال فنية تعرض حاليًا خلال شهر رمضان.

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