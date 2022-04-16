القبض على سارق “المواكب الحسينية” في النجف

2022/04/16 | 23:48 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت مديرية شرطة محافظة النجف اليوم السبت، ان شعبة مكافحة اجرام الوفاء تمكنت من القاء القبض على شخص يقوم بسرقة المواكب الحسينية وبالجرم المشهود.وقالت المديرية في بيان تلقته ايرث نيوز، انه “بعد ورود معلومات بوجود عدة سرقات طالت بعض المواكب الحسينية على طريق ياحسين على الفور تم تشكيل فريق عمل برئاسة مدير […]

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