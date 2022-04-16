2022/04/16 | 23:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت صحيفة إسبانية إن الجزائر تقوم بتوسيع ردها على رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، بعد دعمه الرباط في قضية الصحراء الغربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجزائر توسع "إجراءات الرد" على مدريد) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجزائر توسع "إجراءات الرد" على مدريد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).