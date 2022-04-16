سقوط ضحايا بإطلاق نار داخل مجمع تجاري بمدينة أميركية

2022/04/16 | 23:54 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلنت شرطة ولاية ساوث كارولينا الأميركية، يوم السبت، وقوع إطلاق نار في مجمع تجاري بمدينة كولومبيا، فيما وردت أنباء عن سقوط ضحايا.وقالت إدارة شرطة كولومبيا على تويتر "تأكدنا من وقوع إصابات خلال الواقعة وهم يتلقون الرعاية الطبية".وأضافت الشرطة أن حجم الإصابات غير معروف في الوقت الراهن، مشيرة إلى أن الضباط يخلون المركز التجاري (كولومبيا سنتر) وينقلون الناس إلى مكان آمن".

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