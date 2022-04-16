القبض على لص حاول سرقة حسينية شرقي الناصرية

2022/04/16 | 23:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ذي قارأفاد مصدر امني، السبت، بان القوات الامنية القت القيض على لص حاول سرقة حسينية شرقي الناصرية.وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، ان "القوات الامنية تمكنت من اعتقال لص داخل إحدى الحسينيات بمنطقة الخميسات شرقي مدينة الناصرية بعدما حاصره الاهالي بداخلها".وأضاف ان "اللص كان يحاول سرقة الحسينية".

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