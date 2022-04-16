2022/04/16 | 23:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سائق دراجة يكسر نافذة سيارة ويسرق مبلغاً مالياً تركه صاحبها (فيديو)

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