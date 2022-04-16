أربيل يُعمق جراح الزوراء في دوري الكرة الممتاز

2022/04/16 | 23:59 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تغلب فريق أربيل على ضيفه الزوراء بهدف دون رد مساء اليوم السبت.وتواجه الفريقان على ملعب فرانسوا حريري لحساب مياريات الاسبوع السابع والعشرين من الدوري الممتاز بكرة القدم.وحمل هدف أربيل الوحيد توقيع اللاعب مروان حسين عند الدقيقة الرابعة من عمر اللقاء.ولم يحقق الزوراء أي انتصار في 6 مواجهات متتالية بدوري الكرة […]

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