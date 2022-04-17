رئيسة جمهورية فى الهند وميس حجاب فى مصر - محمد فُتوح

2022/04/17 | 00:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_فُتوح رئيسة جمهورية فى الهند ..



و " ميس " حجاب فى مصر !فى الخامس عشر من أغسطس 1947 ، كان استقلال الهند ، مستلهمة نضال الروح العظيم " غاندى " ، 2 أكتوبر 1869 – 30 يناير 1948 ، زعيم العصيان المدنى ، وقائد المقاومة السلمية .



تكبدت الهند ، ثمناً باهظاً للاستقلال عن المحتل البريطانى .



دفع الرجال والنساء والشباب والأطفال ، دماءهم التى تشربت بها الأرض .



فأثمرت أجيالاً أبت ، إلا أن يسلم المحتل ، متنازلا ......





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