ما هو مستقبل رابطة الأنصار ؟ - مازن الحسوني

2022/04/17 | 00:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مازن_الحسوني عندما أتفق العديد من الأنصار نهاية تسعينيات القرن الماضي على تكوين أطار تنظيمي يجمع الأنصار الشيوعيين ،كانت الغاية هي لأجل توثيق عرى صداقاتهم أكثر خاصة وهم تشتتوا في بلدان متعددة وكذلك جمع وأرشفة ذلك التاريخ ونقل تلك التجربة الى العالم أكمل عبر تسجيل وقائع تلك الحركة وبطرق متعددة (كتابة ،قصص أفلام .....الخ).أذن الغاية كانت هذه من تكوين هذا الأطار.حين أنبثق هذا الأطار في عام 2004 وفرح الجمي ......





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