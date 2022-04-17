إصابات في إطلاق نار بمركز تجاري بولاية ساوث كارولينا الأمريكية

2022/04/17 | 00:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت دائرة الشرطة في كولومبيا بولاية ساوث كارولينا الأمريكية إنه تم الإبلاغ عن إصابات في مركز تسوق بعد تقارير عن إطلاق النار على المبنى بعد ظهر يوم السبت.

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