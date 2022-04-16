المغرب يندد باقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى

2022/04/17 | 00:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ندد المغرب السبت "بشدة" باقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى واعتبره عملا استفزازيا "ممنهجا" من شأنه أن يغذي مشاعر الحقد والكراهية والتطرف.

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