الزوراء يخسر أمام أربيل بهدف نظيف في الممتاز

2022/04/17 | 00:25 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعخسر فريق الزوراء أمام نادي أربيل بهدف دون رد في المباراة التي اقيمت مساء اليوم السبت على ملعب فرانسو حريري ضمن الجولة 27 من الدوري الممتاز لكرة القدم.وسجل هدف المباراة الوحيد مروان حسين في الدقيقة الرابعة من المباراة.

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