2022/04/17 | 00:48 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / في واقعة نادرة، كشف رجل من ولاية نيو جيرسي النقاب عن لغز طبي محير حيث تعرض هو وأكثر من 100 شخص لإصابات نادرة بالسرطان والمحير في القصة هي أنهم جميعا كانوا يدرسون بمدرسة واحدة وهي ثانوية كولونيا في وودبريدج في ولاية نيوجرسي، وفقا لما أوردت فوكس نيوز الأميركية.في عام 1999 عندما […]

ظهرت المقالة لغز محير..



100 مصاب بسرطان نادر كانوا في مدرسة واحدة أولاً على ايرث نيوز.

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