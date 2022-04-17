2022/04/17 | 00:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصيب عدة أشخاص في إطلاق نار، السبت، في مركز تجاري في مركز تسوق في مدينة كولومبيا عاصمة ساوث كارولينا، وفق أسوشيتد برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إصابة 12 شخصا في إطلاق نار بساوث كارولينا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إصابة 12 شخصا في إطلاق نار بساوث كارولينا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).