تحديد موعد المباراة بين فريقي الحدودِ وكربلاءِ

2022/04/17 | 00:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

حددت لجنةُ المسابقات، موعد اجراء المُباراةِ النهائيّة لدوري الدرجةِ الأولى بين فريقي الحدودِ وكربلاءِ.

وقالت اللجنة في بيان، انها "قررت تَحديدَ يوم الثلاثاء المُوافق (١٩ / ٤ / ٢٠٢٢) موعداً لإقامةِ المُباراةِ النهائيّة لدوري الدرجةِ الأولى للموسم (٢٠٢١-٢٠٢٢) بين فريقي الحدودِ وكربلاءِ في الساعةِ العاشرة مساءً بملعبِ الشعب الدوليّ".

واضافت، انه "سيتم تتويجُ الفريق الفائز بدرعِ الدوري وتوزيع الأوسمةِ بين الفريقين الأول والثاني بعد نهايةِ المُباراة".

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