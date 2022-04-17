في مقابلة مع CNN.. زيلينسكي: على العالم الاستعداد لاحتمال استخدام بوتين للأسلحة النووية

2022/04/17 | 01:10 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأوكراني.فولوديمير زيلينسكي، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يلجأ إلى الأسلحة النووية أو الكيمائية لأنه لا يقدر حياة الشعب الأوكراني، حسب قوله.

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