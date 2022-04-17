وحدة الخالق ووحدة المخلوق ح3 - عباس علي العلي

2022/04/17 | 01:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي لا يمكن أن نتصور نجاح أي جهد أو سعي للتقريب والوحدة الإسلامية ونحن لا نؤمن بأننا جميعا مسلمون بل إن بعض الأطراف تدعي أنها هي المسلمة وحدها وأنها هي الفرقة الناجية وما عداها كفرة ومشركون، بل أنهم يقولون عن شركائهم في الحوار الإسلامي الإسلامي بأن اليهود والنصارى كمشركين وككفار أقل خطرا علينا وعلى الإسلام من البعض منكم أيها المتحاورون, فهم يروننا بهذه الدرجة من الكفرية والشركية, فكيف يمكن أن نتصور وج ......





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