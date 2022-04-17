عمدة سان بطرسبرغ يعلن مقتل جنرال روسي آخر في أوكرانيا

2022/04/17 | 01:41 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت سان بطرسبرج، ثاني أكبر مدينة في روسيا، وفاة جنرال روسي في أوكرانيا في بيان تعزية السبت.

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