2022/04/17 | 01:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- روسيا تكثف قصفها الصاروخي على كييف

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