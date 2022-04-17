"الأسعار تتغير يوميا والناس خائفون".. حرب تركيا مع التضخم

2022/04/17 | 04:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تواجه تركيا أزمة مالية غير مسبوقة ضاعف من شدتها على الأتراك سياسات الرئيس رجب طيب إردوغان التي تسببت في رفع الأسعار وأدخلت الأتراك في دوامة من الخوف.

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