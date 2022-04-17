قبل مائة عام خلت ولدت أول خلية شيوعية في تونس (الجزء الثاني)* - مرتضى العبيدي

2022/04/17 | 04:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مرتضى_العبيدي 1963: ولادة اليسار الجديداستقبلت قيادة الحزب"الشيوعي" بشكل انهزامي قرار حظر نشاط الحزب، مما خلق نوعا من التململ داخل قاعدة الحزب وخاصة بين الشباب.



في ذلك الوقت، كانت الجامعة التونسية تقتصر على عدد قليل من المعاهد التي كانت تُعدّ حاملي شهادة البكالوريا الجدد لمواصلة دراستهم في فرنسا.



ففي أوساط هؤلاء الشباب، الذين كانت تحدوهم مُثُل الحرية والمساواة والعدالة، ستنبثق أولى نواتات الاحتجاج ضد الانحر ......





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