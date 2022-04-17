تركيا.. تظاهرات بعد تهديدات بحل جمعية مدافعة عن حقوق النساء

2022/04/17 | 04:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تظاهر المئات السبت في مدن تركية عدة بينها إسطنبول وأنقرة رفضا لتهديدات بحل واحدة من أكبر جمعيات حقوق المرأة في البلاد متهمة بـ"أنشطة ضد القانون والأخلاق".

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