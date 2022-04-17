2022/04/17 | 05:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد حوالي شهرين من هجوم موسكو على كييف، بدأت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون يسعون إلى إستراتيجية طويلة الأجل بعزل روسيا وإضعافها، بحسب تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست.

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