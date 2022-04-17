اتهام مارين لوبن باختلاس أموال عامة أوروبية

2022/04/17 | 06:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتُهمت المرشحة اليمينية المتطرفة للانتخابات الرئاسية الفرنسية، مارين لوبن، مع شخصيات قريبة منها باختلاس نحو 600 ألف يورو من الأموال العامة الأوروبية خلال فترة ولايتهم في البرلمان الأوروبي.

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