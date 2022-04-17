توقع باكتشاف 120 موقعاً أثرياً في واسط

2022/04/17 | 06:39 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: جنان الأسدي

توقعتْ وزارة الثقافة والسياحة والآثار اكتشاف 120 موقعاً أثرياً جديداً ستضاف إلى ما موجود منها بمحافظة واسط، اعتماداً على عمليات المسح الآثاري التي يجريها فريق إيطالي مختص.

أفاد بذلك مدير إعلام الهيئة العامة للآثار والتراث بالوزارة حاكم الشمري بتصريح لـ"الصباح"، مضيفا أن "الفريق الإيطالي وبالتنسيق مع مفتشية آثار وتراث واسط، يجري حالياً أعمال المسح الآثاري شمال المحافظة من أجل الكشف عن وجود المواقع الأثرية ليتم تأمينها والحفاظ عليها من أية أعمال للنبش أو السرقة قد يقوم بها ضعاف

النفوس".

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