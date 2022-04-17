الزراعة: فتح الاستيراد لا يحل مشكلة ارتفاع الأسعار

2022/04/17 | 06:39 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: اسراء السامرائي

قالتْ وزارة الزراعة إن مشكلة ارتفاع أسعار المواد الغذائية ليست في العراق فقط، بينما أكدت أن قرار فتح الاستيراد لا يحل مشكلة ارتفاع الأسعار.



وسجلت الأسواق المحلية منذ أيام ارتفاعا حادا بأسعار الأسماك المرباة في الأحواض والمجمدة والدجاج ومنتجاته المحلية والمستورد منها برغم فتح باب الاستيراد الذي أقره مجلس الوزراء قبل أيام لمدة ثلاثة أشهر بهدف السيطرة على الارتفاع الجنوني الذي طال جميع المنتجات والسلع والخضراوات والفواكه في بغداد والمحافظات كافة خلال الأسابيع الماضية.ورصدت "الصباح" الأسعار في عدد من الأسواق المحلية ببغداد، وبلغ سعر الكيلوغرام الواحد من الأسماك الحية المرباة في الأحواض ثمانية آلاف دينار، أما سعر السمك النهري الحي، فبلغ 14 ألفا، بينما وصل سعر الكيلو الواحد من الدجاج المحلي المجمد إلى خمسة آلاف و 500 دينار، والذبح إلى سبعة آلاف دينار، ووصل سعر كيلو الدجاج المستورد المجمد إلى أربعة آلاف و500 دينار، بينما لا يقل سعر أي من منتجاته المجمدة عن ثلاثة آلاف دينار للكيلو.

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