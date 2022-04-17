روسيا تطلب من القوات الأوكرانية في ماريوبول إلقاء السلاح

2022/04/17 | 07:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طلبت روسيا من القوات الأوكرانية التي تقاتل في ميناء ماريوبول إلقاء أسلحتهم ابتداء الأحد الساعة (03:00 ت.غ.) لإنقاذ حياتهم.

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