2022/04/17 | 07:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-واعأكمل ثلاثة رواد فضاء صينيين، أعضاء الفريق الثاني الذي تم إرساله إلى المدار لبناء المحطة الفضائية، أكملوا مهمتهم التي استغرقت ستة أشهر، وعادوا إلى الأرض .وهبطت كبسولة العودة للمركبة الفضائية المأهولة شنتشو-13، التي تُقل رواد الفضاء: تشاي تشي قانغ، و وانغ يا بينغ، و يه قوانغ فو، هبطت في موقع هبوط دونغفنغ بمنطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم في شمالي الصين.وخرج رواد الفضاء من كبسولة العودة وكلهم في حالة بدنية جيدة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عودة رواد فضاء "شنتشو -13" إلى الأرض) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عودة رواد فضاء "شنتشو -13" إلى الأرض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).