لماذا تقلق موسكو من حلم زيلينسكي بأن تصبح أوكرانيا -إسرائبل كبيرة- - محمود الصباغ

2022/04/17 | 07:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمود_الصباغ ترجمة: محمود الصباغتعزز مقارنة الرئيس الأوكراني المذكورة في العنوان ادعاء موسكو بأن كييف عازمة على تنفيذ برنامج عنيف لـ "نزع الصبغة الروسية- الروسنة" من البلاد.



ومع بداية الحرب، حاولت الحكومة الإسرائيلية البقاء قدر الإمكان بعيدة عن اتخاذ موقف واضح لصالح أي طرف، ولكن يبدو أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مصمم على جر إسرائيل إلى دائرة الضوء، حينما وجّه نداءً مباشراً إلى الكنيست الإسرائيل ......





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