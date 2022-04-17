2022/04/17 | 07:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتشرت صورة على مواقع التواصل، يدعي ناشروها أنها أنها للسفينة الروسية "موسكفا" التي غرقت في البحر الأسود قبل أيام.

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