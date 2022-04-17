عمل فني غير مرئي يباع بـ 1.2 مليون دولار

2022/04/17 | 07:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة-واعتجاوز سعر إيصال قطعة من "الفن غير المرئي" للفنان الفرنسي، إيف كلاين، كل التوقعات، ببيعه بنحو 1.2 مليون دولار في مزاد علني.وقالت دار سوذبي للمزادات، وهي رابع أقدم دار مزاد في العالم، إن الإيصال، وهو جزء من سلسلة كلاين الفنية الخيالية "Zones of Immaterial Pictorial Sensibility"، كان من المتوقع أن يصل إلى 551000 دولار، لكنه تجاوز التوقعات من خلال جلب أعلى عرض بقيمة 1.151.467 دولارا.والإيصال مؤرخ في 7 ديسمبر 1959، قبل سنوات قليلة من وفاة الفنان عام 1963.وأضافت دار المزادات أن الإيصالات نادرة اليوم، لأن كلاين دعا المشترين للمشاركة في طقوس تتضمن حرق الإيصال ورمي نصف الذهب في نهر السين، من أجل جعل المشتري "المالك النهائي" للعمل الفني المفاهيمي.وكان الإيصال، الذي تم إصداره في الأصل لتاجر التحف جاك كوجيل، واحدا من 100 قطعة تم بيعها بالمزاد العلني من قبل دار سوذبي نيابة عن المستشار الفني ومالك المعرض السابق لوك مالي.وقالت دار سوذبي إن العمل الفني المفاهيمي لكلاين توقع ظهور العملات المشفرة وتبادل الرموز غير القابلة للاستبدال، أو NFTs.المصدر: "upi.com"

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