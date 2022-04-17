ويسألونك عن الفتن الطائفية..الأسباب والعلاج - سامح عسكر

2022/04/17 | 08:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سامح_عسكر تحت عنوان " بالتعاون مع الأمن ..الكنيسة المصرية تخطف أميرة التي أسلمت من زوجها لإعادتها إلى النصرانية مرة أخرى" طرح الشيخ السلفي التكفيري على يوتيوب المعروف ب (أبي عمر الباحث – مكافح الشبهات) عنوانه الطائفي المثير لشحن أتباعه دينيا ضد المسيحيين والدولة المصرية بتاريخ 11 يناير 2022إجراء تكرر كثيرا من طرف السلفيين بمصر حين أقدموا على تجنيد بعض الدعاة وأشهرهم (أبو يحيى) الذي خرج كثيرا على الق ......





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