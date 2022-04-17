2022/04/17 | 08:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فرات_إسبر توطئة أوليةد/علي الخامري: تداخل المسافات والأنساق وتكامل المعنى والمبنى داخل شعر السورية فرات إسبر (الحلقة الرابعة) الشاعرة فرات إسبر شاعرة معاصرة من بلاد الشام التي أعتبرها صلة وصل ما بين المشرق والمغرب ، وحاضنة لمدلولات تراثية وثقافية غنية بعبق التاريخ ، ولها بصمة على الحضارات المتعاقبة ، وبالرغم من أنها تستقر بعيدة عن وطنها ، وبالضبط في بيوزيلاندا إلا أنها ظلت تعمل كالفراشة تطوف مع ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (د/علي الخامري: تداخل المسافات والأنساق وتكامل المعنى والمبنى داخل شعر السورية فرات إسبر - الحلقة الرابعة - - فرات إسبر) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (د/علي الخامري: تداخل المسافات والأنساق وتكامل المعنى والمبنى داخل شعر السورية فرات إسبر - الحلقة الرابعة - - فرات إسبر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).