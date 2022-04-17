مسلسل -فاتن أملا حربي- ومحاكم التفتيش - ربيحة الرفاعي

2022/04/17 | 08:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ربيحة_الرفاعي فاتن أمل حربي في الإطار العام هو مسلسل رمضاني دخل ماراثونية الدراما الرمضانية كغيرة من المسلسلات في كل عام، لكنه في إطاره الخاص مختلف، وإشكاليّ جدا، فكاتبه هو المفكر والمتنوّر المميز إبراهيم عيسى ، وقضيته إذا عميقة، هادفة، وصارخة، ورسالته مشحونة بالنّور في طرح يكشف المستور، ويتحدى العتمة وأهلها، لهذا فقد تشنّج سدنة الموات في الصناديق العتيقة أمام طرحه، وأعلن عليه قوم "إنا وجدنا آباءنا على أمة" ح ......





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