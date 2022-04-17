السعودية تحتجز لواء طيار متقاعد تلقى رشاوى بـ9 ملايين ريال

2022/04/17 | 08:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وكالة الأنباء السعودية، الأحد، إن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أوقفت لواء طيار متقاعد من القوات الجوية الملكية بوزارة الدفاع لحصوله على تسعة ملايين ريال حوالي 2 مليون دولار و400 ألف) ومركبة فارهة تقدر قيمتها السوقية بنصف مليون ريال من مقيم.

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