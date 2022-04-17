جونسون يتوجه إلى الهند لعقد اجتماع مع نظيره ناريندرا مودي

2022/04/17 | 08:08 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت لندن أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون سيتوجه إلى الهند نهاية الأسبوع المقبل لعقد اجتماع مع نظيره ناريندرا مودي وإجراء مناقشات تجارية واستراتيجية.وقال جونسون في بيان، “بما أن سلامنا وازدهارنا مهددين من جانب دول استبدادية، من الضروري أن تتآزر الديمقراطيات والأصدقاء”.وأضاف أن “الهند قوة اقتصادية كبرى وأكبر ديمقراطية في العالم […]

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