2022/04/17 | 08:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار الأمير تركي الفيصل، رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بتعليق على الضجة التي أثارها مقطع كوميدي ساخر عن الرئيس الأمريكي، جو بايدن على قناة سعودية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تركي الفيصل يثير تفاعلا بتعليق على "السخرية" من بايدن ورده على تشبيه محمد بن سلمان بإيكاروس) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تركي الفيصل يثير تفاعلا بتعليق على "السخرية" من بايدن ورده على تشبيه محمد بن سلمان بإيكاروس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).