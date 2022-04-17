مايكروسوفت قد تطرح إعلانات داخل ألعاب “إكس بوكس” المجانية

2022/04/17 | 08:19 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشفت تقارير أن شركة “مايكروسوفت” الأمريكية عن تطوير برنامج لمساعدة المسوقين على وضع ‏الإعلانات في ألعاب “إكس بوكس” المجانية.‏ وستتيح “مايكروسوفت” للشركات الشراء من مخزون إعلاني لتأمين مساحة على اللوحات الإعلانية الافتراضية، لكن ليس من الواضح ما إذا كان هذا سيمتد إلى أشكال الشخصيات أو قوائم الفيديو.ومن المرجح أن تطلق “مايكروسوفت” برنامج […]

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