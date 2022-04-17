القبض على ثلاثة متهمين بقضايا المخدرات في واسط

2022/04/17 | 08:33 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت مديرية شرطة واسط، اليوم الاحد، عن القاء القبض على ثلاثة متهمين بقضايا المخدرات في المحافظة.وذكرت المديرية في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أن “مفارزها في قسم مكافحة المخدرات القت القبض على ثلاثة مطلوبين وفق أحكام المادة ٢٨و٣٢ مخدرات”.واضافت انه “تم إحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل”.

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