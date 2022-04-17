ورقة رافع العيساوي !!

2022/04/17 | 09:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علي حسين

باتت أشبه بالنكتةً، هذه المحكمات التي

تُعاد لبعض السياسيين، وتصدر فيها

أحكام البراءة المضمونة وتزداد فيها

الهتافات .



بالأمس كنا نقرأ المدونات

حول جرائم رافع العيساوي وخرج علينا

السيد نوري ال

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