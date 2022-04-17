معذرة.. لا نثق بكم

2022/04/17 | 09:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: عبد المنعم الأعسم

تسويق فكرة "الانسداد السياسي" وصل الى

ما يشبه القوانة المكررة على مدار

الساعة حول امل مستحيل بالنجاة بين

متحاورين متعبين في قارب آيل للغرق، فكل

ما يقال عن حل قريب، أو تسوية في

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