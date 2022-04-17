القبض على ١١ متهما بقضايا مختلفة في صلاح الدين

2022/04/17 | 09:16 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت قيادة شرطة صلاح الدين، اليوم الاحد، عن القاء القبض على ١١ متهما بقضايا مختلفة في مناطق متفرقة من المحافظة.وذكرت القيادة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أن “مفارزها القت القبض على (١١) متهما بمواد قانونية مختلفة في مناطق متفرقة من المحافظة”.واضافت انه “في وقت نفذت مديرية شؤون افواج الطوارئ بالمحافظة […]

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