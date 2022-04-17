الصين تطلق قمرا صناعيا لرصد بيئة الغلاف الجوي

2022/04/17 | 09:17 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وسيضطلع بمهمة رصد جودة وبيئة الهواء.

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