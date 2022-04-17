"الغرقانة"..حطام سفينة يجذب الزوار إلى محمية نبق بمصر..ما قصته؟

2022/04/17 | 09:20 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بطبيعتها الساحرة التي تجمع بين غابات المانغروف والجبال والوديان والشعاب المرجانية، تُعد محمية نبق من بين أجمل المحميات في مصر، إلا أن أكثر ما يثير دهشة زوارها هو هيكل غامض يبرز من ساحل المحمية، فما قصته؟

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