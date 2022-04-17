ألكسندرا كولونتاي (1872-1952) - جودي كوكس

2022/04/17 | 09:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جودي_كوكس القسم الثاني: سير ذاتية لحياة ثوريات بلشفيات كتاب ثورة النساء: روسيا 1905-1917الكاتبة: جودي كوكسألكسندرا كولونتاي هي أكثر البلشفيات شهرة.



يميل المؤرخون إلى التركيز على جاذبيتها وحياتها الجنسية غير التقليدية فضلاً عن نظرياتها حول الحرية الجنسية.



مع ذلك، كانت كولونتاي زعيمة ثورية ومناضلة وخطيبة ليس فقط في روسيا إنما أيضا في ألمانيا وبلجيكا، وفرنسا وبريطانيا واسكندنافيا وف ......





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