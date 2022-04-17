تشويهُ حائطٍ … بكلماتٍ عظيمة! - فاطمة ناعوت

2022/04/17 | 09:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فاطمة_ناعوت كان بحرُ الإسكندرية شاهدًا على استشهاد رجل مسالم يقول: "أحبّوا أعداءَكم، باركوا لاَعنِيكم، أحسِنوا إلى مُبغضيكم، وصلُّوا لأَجْلِ الذين يُسيئون إليكم ويطردونكم.” كان الأبُ الكاهنُ "أرسانيوس وديد" جالسًا على ضفاف البحر مع تلاميذه يعلّمهم درسَ المحبة.



وكان البحرُ يُنصت معهم.



ولما انفضَّ الجمعُ وذهب التلاميذُ كلٌّ في طريق، تاركين أباهم الروحي جالسًا إلى البحر يُناجيه وحيدًا، جاء مأفونٌ متطرفٌ مريض ......





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